Conte,ok sanzioni economiche ma serve 'energy recovery fund'

"Il movimento M5s ha detto sì alle sanzioni economiche e finanziarie ,e continueremo a dire sì. Ma non dobbiamo continuare a pensare che stiamo sconfiggendo la Russia attraverso le sanzioni". Lo afferma Giuseppe Conte parlando al Forum Ansa e chiarendo che non ci si può ritenere appagati dalle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo con l'embargo."Serve varare un energy recovery fund, con stoccaggi comuni, in caso contrario non si riuscirà a gestire questo momento di grande emergenza energetica".

