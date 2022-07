ROMA, 21 LUG - "Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo". Lo ha detto, sorridendo, il presidente del Consiglio Mario Draghi in Aula alla Camera al termine del lungo applauso che lo ha accolto."Prima di tutto grazie", le prime parole pronunciate dal premier.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA