Draghi, non c'è governo senza M5s né nuovo esecutivo Draghi

ROMA, 12 LUG - "Ho già detto che per me non c'è un governo senza M5s e non c'è un governo Draghi altro che l'attuale, questa è la situazione". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa ribadendo come nonostante le "fibrillazioni" anche in questo periodo il governo stia procedendo nella propria azione. "Queste fibrillazioni sono importanti - aggiunge - riguardano l'esistenza del governo ma sarebbe ancora "più importante se il governo non riuscisse".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA