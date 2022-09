Election Day, affluenza in calo. Analisi Youtrend: è crollo al Sud. Ma in Sicilia regge

Cala ovunque l’affluenza alle urne per le elezioni politiche alle ore 19, con i dati ancora parziali. Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi 7.787 comuni su 7.904. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,60% degli elettori per la Camera.

Secondo una suddivisione per area geografica - stilata attraverso l’analisi di YouTrend - al Nord Ovest è del 56,1% (-6,4% rispetto a quella del 2018), nel Nord Est del 56,1% (-7,3%), nelle cosiddette "zone rosse" (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria) del 57,6% (-6,5%), al resto del Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Molise) del 51,4% (-5,9%) e a Sud con le Isole del 40,0% (-12,1%).

Rispetto al 2018 le regioni che registrano il minor calo dell’affluenza sono Lazio (-1,2%), Lombardia (-4,5%), Sicilia (-5,6%), Friuli-Venezia Giulia (-6,2%), Toscana (-6,3%).

I cali più importanti dell’affluenza rispetto a quattro ani fa si registrano invece in Campania (-15,1%), Molise (-13,9%), Calabria (-13,0%), Sardegna (-12,6%), Basilicata (-12,1%).

Intanto si continuano a registrare lunghe file in numerosi seggi a Palermo, dove gli elettori hanno atteso anche due ore e mezzo per potere votare. L’attesa riguarda numerosi seggi di diverse zone della città.

In Sicilia l'affluenza per le politiche alle ore 19 secondo il ministero dell'Interno è stata del 41,90% contro il 47,06 del 2018. Per quanto riguarda invece le Regionali, secondo gli uffici della Regione, alle 19 ha votato il è del 35,27 % degli aventi diritto contro il 36,44 % del 2017.





