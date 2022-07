ROMA, 22 LUG - "Non c'è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e agenda Landini-Verdi non stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

