Governo: Bernini (Fi),tensione incompatibile con crisi Paese

ROMA, 12 LUG - "Il Movimento Cinque Stelle ha il coraggio di definire "teatrino" quello che sta succedendo in questi giorni nei palazzi della politica: è come se i protagonisti di una brutta commedia se la prendessero col pubblico che fischia". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. La gravità della crisi in atto richiede responsabilità da parte di tutti e non una strategia della tensione per aprire nella maggioranza una stagione di richieste impossibili e di ricatti politici incompatibili con la situazione del Paese. Le drammatiche sfide che ci aspettano richiedono, ora più che mai, un governo stabile e non ostaggio di continue spinte centrifughe".

