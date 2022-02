Lombardia: Santanché, Fontana? Fdi ha un suo candidato

MILANO, 21 FEB - "Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fdi ha un suo candidato". Lo ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché a proposito del candidato del centrodestra alle prossime elezioni in Lombardia nel 2023. "Fontana ha tutta la nostra stima e vicinanza politica e umana, dobbiamo capire cosa farà, ma noi siamo pronti e il nome giusto ce lo abbiamo", ha aggiunto nel corso della presentazione del passaggio dalla Lega al suo partito del sindaco di Agnosine (Brescia), Giorgio Bontempi.

