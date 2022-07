M5s: Conte ai vertici, niente deroghe al limite due mandati

ROMA, 29 LUG - Non ci saranno deroghe al limite dei due mandati nel M5s. Il leader Giuseppe Conte lo ha comunicato ai vertici del Movimento. "Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati - scrive su Facebook Conte -. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali".

