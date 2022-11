Manovra: Paita (Iv), domani incontreremo Meloni

ROMA, 28 NOV - "Domani incontreremo Giorgia Meloni perché noi a differenza delle altre opposizioni non andiamo in piazza a prescindere senza avere illustrato le nostre proposte". Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, intervenendo a Rai News 24. "Abbiamo chiesto più coraggio soprattutto sulla riforma del reddito di cittadinanza, era stato promesso di cambiarlo totalmente, addirittura di abolirlo, invece oggi è previsto solo uno slittamento della riforma. Naturalmente noi rimaniamo saldamente all' opposizione ma se c'è possibilità di migliorare le cose una forza politica responsabile deve avere la capacità di dialogare", ha aggiunto.

