Milleproroghe: Pd, su ex Ilva votato per tutela ambiente

ROMA, 17 FEB - "Non avremmo potuto accettare che le risorse destinate alle bonifiche delle aree contaminate dello stabilimento ex-Ilva di Taranto venissero dirottate su altri fini. Grazie ad un emendamento del Pd abbiamo" restituito "quei 575 milioni di euro agli interventi di ambientalizzazione". Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Montecitorio. "Abbiamo riaffermato un principio e che è alla base delle nostre battaglie: la decarbonizzazione è un obiettivo imprescindibile" ma "non può essere perseguito a detrimento di altri doveri dello Stato, come il ripristino di un ambiente salubre dove l'acciaieria ha inquinato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA