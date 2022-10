Proclamati gli eletti all'Ars per la provincia di Palermo

A quasi un mese dalle elezioni regionali in Sicilia, stamattina sono stati proclamati gli eletti all’Assemblea regionale Siciliana per la provincia di Palermo. Si tratta di 16 deputati: Gianfranco Miccichè, Edy Tamajo e Gaspare Vitrano per Forza Italia; Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia per FdI; Nuccio di Paola, Adriano Varrica e Luigi Sunseri per il M5S; Antonello Cracolici, Valentina Chinnici e Mario Giambona per il Pd; Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci per 'Cateno sindaco di Sicilià; Vincenzo Figuccia per 'Prima l’Italia-Legà e Nuccia Albano per la Dc Nuova.





