Regione, da tv di 7mila euro ai biglietti da visita: spesi 91mila euro

Un televisore da 48 pollici oled motorizzato per 6.954 euro comprato da una ditta con sede a Roma, biglietti da visita e materiale cartaceo per 2.305,19 euro, vestiario per il personale per quasi 50 mila euro. E ancora: sedute per poltroncine, piante, fioriere e ceste in vimini, quasi 2 mila euro per otto toner di stampanti. E’ un elenco corposo quello degli acquisti fatti, tra Natale e Capodanno, dalla Presidenza della Regione siciliana, a valere sul bilancio 2022, per una spesa totale di 91 mila euro.

Nei decreti pubblicati nel sito istituzionale si trova un po' di tutto. La spesa più consistente riguarda gli indumenti per il personale, 48.730,26 euro con uno sconto del 2% ricevuto dall’azienda fornitrice di Valguarnera Caropepe (En): si tratta di 21 camicie, 21 pantaloni, 24 maglioni, 13 paia di scarpe, 12 cappellini, 3 giubbotti e 3 cinture per il personale addetto al servizio di custodia del Parco d’Orléans, 5 cappotti per il personale addetto al presidio portineria di via Magliocco, una divisa invernale ed estiva completa di accessori e cappotto per otto addetti all’anticamera dell’ufficio di gabinetto del presidente della Regione e due uniformi invernali ed estive complete di accessori per quattro operatori addetti al servizio di scorta e sicurezza del governatore. Arriva direttamente da Roma il televisore da 48 pollici oled motorizzato (costato 6.954 euro) che è stato collocato negli uffici al secondo piano di Palazzo d’Orleans. Per gli arredi verdi, la spesa, fatta in un’azienda di Palermo, ammonta 4.880 euro: 8 piante denominate stabilizzate, o similare, di 160/180 centimetri con cachepot, 2 fioriere in ferro e ceramica di 50 cm con piante artificiali, 2 fioriere in vimini di 30 cm con piante artificiali e 2 fioriere in vimini di 30 cm collocate nelle sale di rappresentanza di Palazzo d’Orleans.

Altri 2.305,19 euro sono stati spesi (in una ditta di Palermo) per 1800 biglietti da visita di varie tipologie e diciture, 900 buste per biglietti da visita, 150 cartoncini con logo e stampa e 3.000 foglietti per appunti di varie tipologie. E ancora: 4.270 euro per 1 poltrona dirigenziale modello Downtown con regolazione altezza seduta, movimento di oscillazione e inclinazione dello schienale, base di appoggio in alluminio a cinque razze con ruote piroettanti e autofrenanti, imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento in pelle scozia nera; e 2 poltrone ospiti con struttura in legno massello di frassino, imbottitura in poliuretano espanso, molleggio della seduta garantito da cinghie elastiche e rivestimento in pelle scozia nera. Nel carrello della spesa si trovano anche otto toner per stampanti Lexmark per un costo di 1.736,26; un hard disk esterno da almeno 500 giga, 2 HD 1TB interni e di 2 coppie casse sound mediacom 550 (555,10 euro); 30 sedute a poltroncina, color beige per 11.712 euro. Per il new look dell’ingresso a Palazzo d’Orleans, invece, sono state acquistate due triscele (simbolo della Sicilia) realizzate in altorilievo in maiolica colorata di dimensioni 130x130 centimetri: costo totale 14.640 euro. Una di queste è stata danneggiata da un attrezzo caduto di mano a un operaio che stava effettuando dei lavori nel giorno degli auguri di fine anno del presidente Renato Schifani.

