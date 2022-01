Seduta Ars rinviata, slitta l'esame dell'esercizio provvisorio

- La seduta dell’Ars è stata rinviata a domani pomeriggio per l’assenza in Aula dell’assessore all’Economia, Gaetano Armao e del presidente della commissione Bilancio, Riccardo Savona. Slitta a domani, quindi, l’esame del disegno di legge che autorizza il governo regionale all’esercizio provvisorio del bilancio, per quattro mesi. Il presidente dell’Assemblea, Gianfranco Miccichè, era disposto a svolgere la discussione generale del testo, su proposta di Alessandro Aricò di Diventerà bellissima, ma il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha chiesto che fosse presente l’assessore Armao. Miccichè ha dunque rinviato l'Aula che si riunirà domani, anche per votare i 3 grandi elettori del Capo dello Stato.

