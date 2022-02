ROMA, 24 FEB - "Se non difendiamo l'Ucraina non difendiamo nemmeno noi stessi, non si possono risolvere le questioni dei confini portando morte e forza. Serve una risposta unita e senza ambiguità". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta, intervistato al Gr1.

