Opposizioni, il seggio di Matteotti alla Camera sia un simbolo

agenzia

Proposta al presidente della Camera in occasione del 25 aprile

ROMA, 24 APR – Dedicare a Giacomo Matteotti il seggio della Camera da cui pronunciò il suo ultimo discorso, facendo in modo che non sia assegnato ad alcun gruppo. E’ la proposta avanzata, alla vigilia del 25 aprile, da Avs e sostenuta da tutte le opposizioni di Montecitorio. “Abbiamo scritto al presidente Fontana per chiedere che il seggio dal quale Matteotti pronunciò il suo ultimo discorso in Aula possa essere dedicato la sua memoria, non assegnandolo ad alcun gruppo parlamentare”, annuncia Devis Dori (Avs) suggerendo l’apposizione di una “targa”. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli fa sapere che Fontana “sta valutando” la proposta.

