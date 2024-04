Pd, maggioranza va sotto sull’Autonomia. Caos in commissione

agenzia

Il presidente di FI vuole un nuovo voto, è scontro

ROMA, 24 APR – La maggioranza è stata battuta in commissione Affari costituzionali alla Camera: con 10 voti a favore e 7 contrari è infatti passato un emendamento del M5s. Lo annunciano le opposizioni e in particolare il Pd. Nel corso della votazione erano assenti i deputati della Lega. Urla e polemiche durante i lavori: il presidente della commissione Nazario Pagano, di FI, vuole procedere con un nuovo voto ma secondo i partiti di minoranza questa scelta sarebbe contro le regole: “Il regolamento della Camera prevede che, qualora si ritenesse che ci siano state irregolarità – e non ce ne sono state – la nuova votazione avvenga immediatamente. E immediatamente non vuol dire solo a livello temporale ma anche ‘rebus sic stantibus’, ovvero con i medesimi soggetti”, afferma il deputato M5s Alfonso Colucci.

