Ponte sullo Stretto, Giuseppe Conte a Messina con gli espropriati: «Progetto avventato, troppe criticità, è una follia»

L'INCONTRO

Il leader del M5s ribadisce il "no" al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria

Il leader del M5S Giuseppe Conte oggi pomeriggio è arrivato a Messina per incontrare i cittadini dopo l’avviso di avvio del procedimento di espropriazione, “in vista dell’annunciata approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto”. A Torre Faro, sui luoghi oggetto di espropriazione e dove dovrebbe sorgere il pilone, l’avvocato Carmelo Briguglio, insieme a una delegazione di espropriati, ha illustrato sul posto quanto prevede il progetto e le abitazioni che dovranno essere demolite. A seguire, il Capo Peloro Hotel ha ospitato un incontro pubblico al quale parteciperanno i rappresentanti dei principali comitati cittadini contrari alla realizzazione dell’opera, il “Comitato Invece del Ponte” con Elio Conti Nibali e Sergio De Cola e il “Comitato No Ponte Capo Peloro” con Mariella Valbruzzi, del WWF con Aurora Notarianni, di Legambiente con Anna Giordano e l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti.

«Qui si sta progettando in modo avventato e superficiale una infrastruttura con un progetto rispolverato e aggiornato in tutta fretta che ancora rivela criticità h ha detto l’ex premier – le stesse del passato che non sono state superate. Avevano stanziato somme adeguate ma utili a velocizzare l’attraversamento dello Stretto. Mentre qui si stanno investendo cifre molte elevate per una struttura che nell’immediato ha provocato la sottrazione di fondi necessari per la Sicilia e la Calabria. A questo progetto diciamo no».

«Non prendiamo in giro i nostri concittadini siciliani e calabresi e tutti gli altri italiani. Se vogliamo fare le cose per bene, realizziamo infrastrutture viarie che servono, sia in Sicilia che in Calabria. E in particolare in Sicilia realizziamo impianti idrici che servono in questo momento. La Sicilia è senza acqua, forse sono questi i veri investimenti che servono».

Pozzo senza fondo

«Abbiamo raccolto testimonianze in Calabria e adesso qui in Sicilia di tutti coloro che si lamentano per questa infrastruttura, per questo progetto, che impostato e concepito in questi termini non ha alcuna utilità pubblica- aggiunge – Noi dobbiamo lavorare per realizzare infrastrutture che servono, sia alla Sicilia che alla Calabria. E qui, addirittura togliere dai Fondi Fsc della Sicilia 1,3 miliardi di euro che servono per realizzare la Siracusa-Gela, che da una vita attende di essere realizzata per essere tutti qui versati insieme a tanti miliardi in un pozzo senza fondo per una opera che non sappiamo neppure se verrà mai realizzata è una follia. Perché gli esperti ci segnalano grani criticità sia ambientali che trasportistiche. E’ davvero una follia…»