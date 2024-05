Protesta studenti pro Palestina a Napoli, ‘All eyes on Rafah’

agenzia

Scritta con pittura davanti sede società israeliana di logistica

ROMA, 10 MAG – ‘All eyes on Rafah’. E’ l’appello della Rete studenti per la Palestina per richiamare l’attenzione sull’annunciato attacco da parte di Israele alla cittadina a sud della della Striscia di Gaza. Gli studenti, partiti in corteo dalla sede di Lettere della Federico II, dove si sono accampati da giorni con le tende a sostegno della causa palestinese, hanno raggiunto piazza Bovio dove, davanti alla sede di una società israeliana di navigazione e logistica, hanno dipinto sulla strada la grande scritta con vernice bianca.

