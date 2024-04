Schifani: «Su Cuffaro troppi politici con la puzza sotto il naso, mi spiace per quello che gli sta succedendo»

VERSO LE EUROPEE

Il governatore smentisce anche di aver messo il veto sulla candidatura di Luisa Lantieri

«Umanamente mi dispiace per quello che sta succedendo all’onorevole Cuffaro, perché i voti di Cuffaro sono stati utili per eleggere il sottoscritto, ma anche il sindaco di Palermo, il sindaco di Catania, anche a Caltanissetta la Dc di Cuffaro è con noi. Quindi, sono voti determinanti che il centrodestra apprezza. Quando qualcuno ha, invece, la puzza sotto il naso, la cosa non può farmi piacere. Io sono di spirito liberale, democratico. Quindi, osservo questo scenario con una certa amarezza, perché credo che la politica dovrebbe anche avere il coraggio di volare alto. Cuffaro ha espiato la sua pena in maniera esemplare. E’ un libero cittadino, che ha il diritto all’elettorato attivo e passivo perché riabilitato». Lo ha detto il Presidente della Regione Schifani a proposito delle recenti polemiche che coinvolgono il segretario della Dc che per la sua precedente condanna per concorso esterno in associazione mafiosa non è riuscito a inserire il suo partito in nessuna lista nazionale in vista delle elezioni Europee

Secondo Schifani, che ha parlato a margine della cerimonia di riapertura al traffico della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato «Cuffaro ha un partito che è una realtà, ha degli assessori che operano benissimo nella mia giunta. E anche dei consiglieri, è un partito votato liberamente dai cittadini. Lo dico serenamente, senza alcuna riserva».

La candidatura

Il governatore ha anche smentito di aver messo il veto sulla candidatura della deputata Luisa Lantieri alle Europee. «E’ una delle più grandi bufale che ho letto sui giornali – ha detto Schifani -. Non sono abituato a dare dei veti, anche perché sarebbe assurdo mettere un veto su una deputata che stimo e che stimiamo tutti, che abbiamo eletto vicepresidente del Parlamento regionale. Eletta in Forza Italia con i voti di Forza Italia. Sarebbe davvero assurdo. Non ho voluto fare smentite ufficiali, perché se dovessi andare a smentire tutto quello che a volte dicono i giornali perderei troppo tempo. Ho preferito il silenzio».

«L’onorevole Lantieri, come tutti i nostri deputati, hanno pari dignità per essere candidata – aggiunge – Il tema è un altro. Noi la lista l’abbiamo chiusa con tre uomini e tre donne, in Sicilia sei candidati e due in Sardegna. Ma in Sardegna ci si chiede di indicare non una donna in più, in quanto loro indicheranno solo un uomo». Per il Governatore il «tema è nazionale».