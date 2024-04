Sicilia, in arrivo i miliardi del Fondo di sviluppo e coesione. Schifani: «A breve la firma con la premier Meloni»

L'INTESA

Si parla di un accordo da 6,8 miliardi di euro, dai quali però vanno tolti i finanziamenti per il Ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori

Sono in arrivo in Sicilia i soldi Fondo di sviluppo e coesione, una importante boccata iniezioni di liquidanti per l’Isola e le sue imprese. Si parla infatti di miliardi di euro. L’accordo prevede che alla Sicilia vengano assegnati 6,8 miliardi di euro. Tolti i fondi destinati al Ponte sullo Stretto e ai termovalorizzatori, restano altri 4,7 miliardi.

«Grazie alla continua e proficua collaborazione con il governo nazionale – ha detto oggi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – la programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione assegnate alla Sicilia è ormai alla fase finale. L’ottimo rapporto di confronto con il ministro Fitto, punto di riferimento in questi mesi del nostro governo, sta dando i suoi frutti. A breve, infatti, arriveremo alla sottoscrizione dell’accordo con la premier Meloni: quasi sette miliardi di euro che rappresentano risorse importanti per lo sviluppo della nostra Isola».

Tanti progetti