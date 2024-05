Verso le Europee, l’Ordine dei giornalisti di Sicilia detta le regole in campagna elettorale per l’informazione

Politica

Dopo un confronto con il con Corecom, aggiornata e integrata la lista con le 15 Faq

All’indomani della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, con l’entrata nel vivo della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo (turno elettorale di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024) l’Ordine dei giornalisti di Sicilia ha aggiornato e integrato la lista delle 15 Faq (domande frequenti) redatta lo scorso anno rimodulando quella messa a punto dall’Ordine nazionale dei giornalisti per le elezioni politiche 2022. Le Faq fanno riferimento anche alle elezioni Amministrative che si terranno in 37 Comuni della Sicilia con primo turno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 (in contemporanea con le Europee) e turno di ballottaggio, dove previsto, domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024. Con queste Faq aggiornate l’Ordine dei giornalisti di Sicilia vuole fornire risposte puntuali e univoche ai quesiti che si pongono sul ruolo e l’attività dei giornalisti in campagna elettorale. In analogia a quanto fatto dall’Ordine nazionale, che sul punto aveva interloquito con l’AgCom, anche nella rimodulazione di questo documento, l’Ordine dei giornalisti di Sicilia ha dialogato con il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, quale organo funzionale territoriale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, viste le specifiche competenze assegnate riguardo alla tutela del pluralismo e al monitoraggio sull’osservanza del complesso di disposizioni volto a garantire il rispetto della par condicio elettorale. In quest’ottica nella lista delle 15 Faq si richiamano pure le procedure per le segnalazioni di eventuali irregolarità, anche da parte di privati cittadini, che vanno indirizzate al Corecom Sicilia, per quanto riguarda le presunte violazioni della par condicio, e al Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, per quanto concerne invece comportamenti – tenuti da iscritti all’Ordine – che potrebbero configurare infrazioni alla deontologia professionale. La lista delle Faq é consultabile sui siti ufficiali dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia (https://www.odgsicilia.it/giornalisti-e-par-condicio-le-regole- in-campagna-elettorale-n-526.html) e del Corecom Sicilia (https://www.corecomsicilia.it/par-condicio-2-2/).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA