Sterilizzazione gratis per cani e gatti padronali a Sciacca

È iniziata oggi, nell’ambulatorio veterinario comunale di Sciacca (Agrigento), una campagna di microchippatura e sterilizzazione gratuita per cani e gatti. Due giorni alla settimana, un veterinario dell’Asp di Agrigento effettuerà gli interventi necessari.

L’iniziativa è destinata ai proprietari di animali d’affezione che rientrino in una delle categorie specifiche previste da un apposito bando pubblicato recentemente dal comune: età superiore ai 65 anni, reddito dichiarato fino ad un massimo di diecimila euro, disabili, disoccupati o titolari di pensione minima o sociale.