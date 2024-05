Comiso, dalla Sittina alla raccolta dei doni: giornate intense in onore dell’Addolorata

Società

Domani il buon cuore di fedeli e devoti sarà ancora una volta messo alla prova

Il tradizionale Settenario ha avviato, in chiesa Madre, a Comiso, le attese celebrazioni di maggio in onore di Maria Santissima Addolorata. Momenti spiritualmente intensi, scadenzati dal canto della Sittina, che sono stati e saranno vissuti con trasporto da devoti e fedeli. Tra le fasi più attese quelle di domani che, alle 9, saranno aperte dalla celebrazione eucaristica nella chiesa di San Biagio. Alle 9,30, il corpo bandistico Kasmeneo allieterà le vie della città accompagnando la raccolta dei doni per la tradizionale cena gastronomica. Il buon cuore dei comisani sarà messo ancora una volta alla prova a sostegno di tutte le persone che hanno bisogno.