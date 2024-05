Comiso, iniziano le celebrazioni in onore dell’Addolorata

Società

Questa sera il primo momento del tradizionale Settenario

Il solenne settenario in preparazione alla festa di Maria Santissima Addolorata, anticipato ogni sera dalla celebrazione eucaristica, sarà trasmesso in diretta, dalle 19, dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso su Radio Karis inBlu. In streaming su www.radiokaris.it. E’ una delle novità di quest’anno per fare in modo che la festa possa risultare sempre più coinvolgente per i fedeli. I festeggiamenti prendono il via quest’oggi. Il Settenario sarà animato dal gruppo di preghiera San Pio. A seguire, la suggestiva accensione delle luminarie.