Giarratana, Roccuzzo e la mamma Giovanna incantano ancora una volta il pubblico

Spettacoli

Tra i protagonisti di The Voice generations su Rai Uno. Sono, pero’, stati eliminati

Un’altra splendida esibizione per il giarratanese Giovanni Roccuzzo e la mamma Giovanna che hanno cantato “La Cura” di Franco Battiato questa sera su “The voice generations”, in onda su Rai Uno, la fortunata trasmissione condotta da Antonella Clerici.

La loro performance ha, ancora una volta, emozionato il pubblico. Tutta Giarratana ha fatto il tifo per i due concittadini che già si erano messi in evidenza la scorsa settimana. I due, pero’, non ce l’hanno fatta. Arisa, infatti, ha scelto la coppia sfidante. Per Roccuzzo e la mamma questa bella esperienza si ferma qui.

