La Pvt Modica anima un’altra gara perfetta a Ragalna, battuto il Bricocity

Pallavolo femminile

Il sestetto di coach D'Amico ormai irraggiungibile in testa alla classifica a una giornata dal termine della stagione regolare

Un’altra gara perfetta per la Pvt Modica che, nel campionato di Serie B2 di pallavolo femminile, girone L, resta in testa alla classifica dopo avere superato, senza troppi problemi, la Bricocity in trasferta a Ragalna. Solo il primo set ha dato un po’ di filo da torcere alle pallavoliste di coach D’Amico che sono riuscito ad aggiudicarselo con le padrone di casa che sono arrivate sino a 23. Il secondo e il terzo set hanno visto invece le ospiti vincere a mani basse rispettivamente a 18 e a 17 punti. Segno di una grande maturità per la Pvt che mantiene la testa del girone e si prepara in chiave play off. I punti di vantaggio nei confronti di Caltanissetta restano 6 (72 contro 66) e sono ormai incolmabili a una giornata dal termine della stagione regolare.

