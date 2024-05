La Virtus Ragusa affronta Svincolati Milazzo in gara1, coach Recupido: “Squadra furba e preparata”

Basket

L'appuntamento è fissato per domani alle 19 al PalaPadua di via Zama

E’ tempo di playoff: domani al PalaPadua, ore 19, la Virtus Ragusa affronta gli Svincolati Milazzo in gara-1 dei quarti di finale. La formazione di coach Recupido, che ha chiuso la fase a orologio in seconda posizione (ma a pari punti con la capolista Capo d’Orlando) potrà beneficiare del fattore campo almeno fino alla semifinale. Con Milazzo, in questo campionato di Serie B Interregionale, ha già giocato due volte, vincendo entrambe le partite disputate nella prima fase.

Anche se, per il coach, si azzera tutto: “E’ tutto un altro mondo rispetto alle due partite del girone – commenta Recupido alla vigilia – Milazzo aveva una buona ossatura già in pre-season, venivano da una stagione vincente, hanno avuto difficoltà a causa degli infortuni, ma nell’ultimo periodo hanno trovato la quadra. Giocano bene a pallacanestro, è una squadra esperta, molto disciplinata e furba tatticamente. Ma anche noi abbiamo frecce importanti e siamo un roster di qualità. Le partite – spiega Recupido – vanno affrontate con grande attenzione e rispetto per le qualità degli avversari”.