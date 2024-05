Marina di Ragusa, nasce gruppo di uncinetto per pazienti oncologiche

Società

L'iniziativa è promossa dall'associazione provinciale iblea della Lilt

Nasce a Marina di Ragusa, grazie alla Lilt Ragusa, il Gruppo di uncinetto per pazienti oncologiche “Il filo che cura”. L’iniziativa è promossa dall’associazione provinciale iblea della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

“In molti reparti oncologici italiani – spiega la presidente Maria Teresa Fattori – sono stati attivati negli ultimi anni dei laboratori di lavoro a maglia o all’uncinetto, come strumento integrativo del percorso di cura”. “Le mani occupate focalizzano l’attenzione sul qui ed ora, favorendo la gestione di stati emotivi intensi e dei pensieri ripetitivi, migliorando il tono dell’umore. Il lavoro a maglia o all’uncinetto, soprattuto se svolta in gruppo, consente quindi di trarre grandi benefici per la salute fisica e mentale e costituisce una valida attività riabilitativa per le pazienti oncologiche”, aggiunge Fattori. Le attività del laboratorio “Il filo che cura” partiranno il 6 maggio alle 10 presso la sede della Proloco Mazzarelli, in via Duilio, 36. La partecipazione è gratuita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA