Modica, nuove idee per la città: è il momento di Ideathon

Attualità

L'appuntamento è in programma domani mattina nell'aula magna del liceo Campailla

Chiara Facello, assessore alle Politiche sociali ed educative, ed Antonio Drago, assessore alla Transizione digitale e innovazione tecnologica, avvisano: “Domani 3 maggio, alle 9.30, nell’aula magna del Liceo Galilei Campailla di Modica, sarà presentato il progetto ‘Ideathon Modica Futura’. I nostri assessorati hanno promosso questo incontro con gli studenti del terzo anno per coinvolgerli in un progetto che si presenta come una stimolante sfida per chi ne sarà partecipe e che desidera mettersi alla prova contribuendo al cambiamento sociale. L’obiettivo è quello di creare idee innovative e significative che favoriscano il dialogo e la cooperazione tra giovani e pubblica amministrazione. Questo non solo promuoverà l’innovazione in campo sociale, ma anche in ambito digitale, sostenibile e inclusivo”.