Dichiararono il falso per farsi eleggere, sotto inchiesta nove consiglieri comunali a Vittoria

La Guardia di Finanza ha acquisito nei giorni scorsi atti e documenti al comune di Vittoria (Ragusa) perché alcuni consiglieri - forse nove - avrebbero falsamente attestato con una dichiarazione la propria posizione di compatibilità con la carica da assumere. Il reato ipotizzato nell’inchiesta è quello di falso ideologico commesso da privati in atto pubblico. L’incompatibilità si sarebbe determinata a causa di tasse non versate e di alcune pendenze debitorie. La dichiarazione sarebbe stata resa nella prima seduta del consiglio comunale, il 23 novembre scorso. Uno dei primi atti del consiglio è proprio - a norma di legge - la verifica delle condizioni di compatibilità. I consiglieri eletti quindi non avrebbero potuto assumere la carica prima di aver risolto le proprie pendenze e, in attesa di questo, avrebbero attestato falsamente di trovarsi in condizione di compatibilità.



