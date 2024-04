Nuovi corsi di laurea a Ragusa, FdI e Gn: “Definire i singoli dettagli in termini di servizi della città dedicati agli studenti”

Attualità

Diquattro e Manenti: "Pensare a un serio piano di trasporti per lo spostamento interno e a una seria riflessione sulla residenzialità"

“Ieri mattina, siamo stati presenti alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi due corsi di laurea che partiranno il prossimo anno, scienze motorie ed agraria, e accogliamo questa notizia, da giovani che hanno dovuto studiare fuori città, con estrema positività. È un’occasione unica per la nostra città e come tale va gestita, avendo cura di ogni minimo particolare. Unict ha fatto la sua parte investendo con coraggio in un territorio che tempo fa non è stato in grado di sorreggere la sfida dell’università”. Lo dicono Simone Diquattro, vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa e Andrea Manenti, presidente Gn Ragusa (entrambi nella foto).

“È per questo motivo – continuano i due – che sarà fondamentale definire ogni singolo dettaglio in termini di servizi della città dedicati agli studenti. Pensiamo sicuramente ad un serio piano di trasporti per lo spostamento interno degli studenti e ad una seria riflessione sulla residenzialità, considerato che uno dei nuovi corsi di laurea, scienze motorie, sarà ubicato in piena periferia”.