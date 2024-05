Nuovo assessore a Vittoria, Fratelli d’Italia: “Mortificata la parità di genere”

Politica

"E' una giunta di sinistra che si ammanta di supposto femminismo sulla carta ma che, invece, nella pratica non applica i principi che declama"

“Un comunicato stampa che non leggeremo mai sarà quello dell’assessore Francesca Corbino che protesta contro il sindaco Aiello per la nomina dell’ennesimo assessore di sesso maschile e per una giunta composta per la totalità da uomini: su sette caselle solo una è coperta dal sesso femminile. Non leggeremo mai alcuna presa di posizione perché occorre coraggio nel ribellarsi al “manovratore”. Ebbene come gruppo consiliare riteniamo che la parità di genere sia mortificata, specie da una giunta di sinistra che si ammanta di supposto femminismo sulla carta ma che, invece, nella pratica non applica i principi che declama”.

A dirlo i consiglieri di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi (nella foto).