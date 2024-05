Passalacqua sconfitta sonoramente a Schio, la semifinale scudetto inizia in salita

Basket femminile

Finisce 76-51 per le scledensi. Mercoledì gara2 al Palaminardi

Gara1 semifinale è di Schio, che tiene il fattore campo e si porta avanti nella serie, conquistandosi la possibilità del match point per la finale. Mercoledì prossimo, per Ragusa, solo un risultato possibile, ovvero quello della vittoria, per portare la serie a Gara3.

Partenza super di Schio che si porta subito sul 10-2 nei primi tre minuti con Guirantes e Parks mentre l’unico canestro di Ragusa è di Jasmine Thomas. Schio scappa sul 13-2 poi due triple di Jakubcova e Thomas portano il punteggio sul 13-8. Le biancoverdi si scrollano la tensione di dosso e allora Miccoli va da tre per il 15-11 a 3’ dal termine del primo quarto che poi termina 19-16. Partita riaperta, ma Sottana colpisce subito da tre nel secondo quarto iniziando un 5-0 di parziale. Ancora la stessa Sottana per il nuovo +10 Schio, 27-17. Nel secondo quarto c’è solo una squadra in campo. Schio aumenta l’intensità difensiva, Ragusa diventa imprecisa in attacco. All’intervallo lungo il punteggio è 41-25.

Terzo quarto in cui Schio va addirittura sul +20, poi arriva un 7-0 firmato da Jakubcova e Pastrello per il 47-34 a 4’ e 40’’ dalla penultima sirena che diventa addirittura 12-0 di parziale che porta Ragusa a sole 8 lunghezze di svantaggio, ma Schio risponde a sua volta e Sottana completa il contro break di 9-0 per il 56-39 al termine del terzo quarto. Ultima frazione senza storia, Schio va sul velluto e porta a casa meritatamente la partita che termina 76-51.