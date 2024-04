Pozzallo, era del 19enne Rahman il corpo del bengalese sbarcato senza vita lo scorso 7 marzo al porto

Attualità

Il messaggio del team di Terres des hommes Italia che spiega di avere identificato il giovane

E arrivato un messaggio su Whatsapp che inizia con “abbiamo identificato il corpo di Rahman”.

Quel corpo che la notte del 7 marzo di quest’anno abbiamo visto scendere dalla nave Sea Watch 5 per ultimo e in silenzio, su una barella avvolto in un sacco di plastica bianca. Dalla dimensione del sacco avevamo intuito che il corpo non era robusto, anzi.

“Ci siamo chiesti – è scritto in una nota del team di Terres des hommes Italia a Ragusa – quanta responsabilità avesse sulle spalle, quanti sogni si fosse portato con sé. I sogni dei genitori, i sogni dei fratelli e delle sorelle più piccole che vorrebbero continuare a frequentare la scuola. Poi alla fine, lo sappiamo ormai, arrivano i sogni di chi ha deciso di intraprendere il viaggio della morte, portando con sé le speranze di tutta la famiglia. Qualcuno di quelli che abbiamo accolto ci ha spiegato che in altri posti del mondo l’infanzia finisce presto”.