Gatto ucciso e scuoiato, gli animalisti: «Che vergogna»

Pozzallo

L'associazione "Il parco delle civiltà" ha sollevato l'assurdo caso

Orrore a Pozzallo. Un gatto nero è stato ucciso e scuoiato. La denuncia è di Antonio Cicciarella de Il parco delle civiltà che, nel suo profilo social, non le manda a dire all’indirizzo dei suoi compaesani. Sono parole amarissime quelle di Cicciarella. “Tutti – sottolinea – devono sapere che paese incivile è Pozzallo, soprattutto paese omertoso. Sapete che a Pozzallo non c’è nessuna tutela per i randagi? Vergogna. Tutta l’Italia deve sapere in che città viviamo. Guardate cosa hanno fatto a questo povera creatura innocente. E’ stata addirittura scuoiata. Grandissima vergogna”. Pronta già una denuncia affinché le autorità competenti possano indagare sull’accaduto. L’immagine è cruda, lo sappiamo. Ma soltanto così si può sperare che ci possa essere l’adeguata sensibilizzazione su una questione che spesso e volentieri passa in second’ordine.

