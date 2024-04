Ragusa, associazione politico-culturale promuove passeggiata guidata nella vallata Santa Domenica

Attualità

L'appuntamento promosso da Direzione Ragusa è in programma per venerdì pomeriggio

L’associazione politico-culturale Direzione Ragusa promuove una passeggiata guidata nella Vallata Santa Domenica al fine di far conoscere alla cittadinanza l’intervento di rigenerazione urbana in corso.

Una piacevole visita per accrescere la consapevolezza dei ragusani della loro storia e del loro patrimonio, e far comprendere le potenzialità ambientali, archeologiche, sociali, economiche e turistiche di questo sito in via di valorizzazione.

La passeggiata si terrà venerdì 19 aprile, con ritrovo alle ore 17,30 all’imbocco del sottopasso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, poche decine di metri più in basso del parcheggio del Tribunale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA