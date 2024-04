Ragusa, è ripartito l’incendio nella riserva di Randello

Cronaca

Paesaggio spettrale in quello che resta della macchia mediterranea

Non c’è pace per Randello che, in questi ultimi due giorni, è stato interessato da un vasto incendio. Le fiamme hanno ripreso vigore poco dopo mezzogiorno a causa del forte vento che sta spirando. I focolai erano stati spenti ieri nel tardo pomeriggio, dando vita a un paesaggio spettrale. Alcuni tra questi, all’intero della macchia mediterranea, hanno ripreso a bruciare. Sul posto, per il momento, solo i vigili del fuoco e la protezione civile considerato che i Canadair, a differenza di ieri, non possono intervenire per le raffiche di vento che arrivano anche a ottanta chilometri orari.

