Ragusa, festa esterna in onore di San Giuseppe artigiano

Domani sera la processione con il simulacro lungo le vie del popoloso quartiere che ospita la parrocchia di via Pietro Nenni

E’ arrivato il giorno della festa esterna. Domani la processione con il simulacro caratterizzerà le celebrazioni in onore di San Giuseppe artigiano a Ragusa. Si comincia, intanto, alle 8,30 con la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, alle 9 la santa messa presieduta dal sacerdote Marco Diara e alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Gianni Mezzasalma. Nel pomeriggio, alle 18,15, la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe. Alle 19 la santa messa che sarà presieduta dal sacerdote Vincenzo Guastella. Alle 20 l’uscita del simulacro e la processione che si snoderà lungo le seguenti vie: Pietro Nenni, Psaumida, Solunto (sosta e preghiera), Cesare Terranova, Don Mattia Nobile (sosta e preghiera), Psaumida, Nenni e rientro in chiesa. La processione sarà accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. Lo spettacolo pirotecnico, invece, sarà curato dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari. Alle 22 la festa prosegue con serata da ballo e divertimento grazie alla New Pentagram Orchestra di Giorgio Distefano. L’appuntamento si terrà nel salone parrocchiale, a ingresso libero. E’ prevista la degustazione di arancini caldi.