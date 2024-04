Ragusa, gli straordinari interni della chiesa di San Giacomo apostolo posti sotto attenzione dai turisti

Società

Domani, come ogni venerdì, la messa vespertina è in programma alle 19

E’ in programma domani, nella chiesa di San Giacomo apostolo, all’interno del Giardino ibleo di Ragusa, chiesa che da qualche mese ha riaperto di nuovo al culto, la santa messa settimanale. Come da tradizione, si tiene ogni venerdì alle 19. A officiare la funzione religiosa sarà il rettore, il sacerdote Paolo La Terra, nominato assistente spirituale dell’arciconfraternita di San Giacomo apostolo dal vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa. Sono state numerose, intanto, in questi giorni in cui la chiesa è rimasta aperta ai visitatori e ai turisti, le persone che hanno potuto ammirare gli interni dell’edificio che, tra l’altro, annovera vere e proprie opere d’arte oltre all’originalissimo tetto in legno. L’arciconfraternita ricorda inoltre che la chiesa fa da splendida cornice alla celebrazione dei matrimoni. Per informazioni ci si può rivolgere alla stessa arciconfraternita.

