Ragusa, lavori in via del Giardino a Ibla. Il Comibleo: “Limitare al massimo i disagi”

Ragusa

Sollecitato lo studio di un piano viario ad hoc per attenuare le inevitabili difficoltà che insorgeranno nei prossimi giorni

L’annuncio dei lavori che interesseranno via del Giardino presuppone, da parte dell’amministrazione comunale, lo studio di un piano viario che cerchi di penalizzare il meno possibile i residenti, pur nella consapevolezza che interventi del genere determinano disagi non da poco nei confronti di chi risiede a Ibla. Lo dicono i componenti del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica, dopo avere preso atto dell’annuncio sull’avvio degli interventi da parte dell’assessore comunale ai Centri storici.