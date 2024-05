Ragusa, una mostra per conoscere più da vicino le particolarità dei mascheroni

Ragusa

Inaugurata la collettiva "Testimoni del tempo"

Inaugurata questa mattina la mostra collettiva “Testimoni del Tempo” all’interno di Palazzo La Rocca. A tagliare il nastro la commissaria straordinaria del Lcc ibleo, Patrizia Valenti.

“Si tratta di una mostra davvero interessante perché dà risalto a particolari che spesso nella vita quotidiana non riusciamo a cogliere. Quindi, attraverso la rielaborazione contemporanea dell’iconografia dei mascheroni tardo barocchi, ci obbliga a soffermarci su questi elementi distintivi dell’architettura locale di Ragusa, nonché Patrimonio Unesco. Speriamo di portare questa mostra anche fuori dalla Sicilia, e chissà anche nel resto d’Europa, per far conoscere una delle peculiarità del territorio ibleo”, dichiara la commissaria Valenti.

Dalla pittura alla scultura, dalla grafica al tridimensionale, ogni opera d’arte esposta riporta l’attenzione sugli occhi impietriti dei mascheroni che hanno osservato l’evoluzione storica della città attraverso i secoli: rappresentanti di tutta la società ragusana e non solo del ceto nobiliare; guardiani attenti dei palazzi barocchi, tra cui lo stesso Palazzo La Rocca.

La collettiva, visitabile fino al 12 maggio, è organizzata dall’associazione Pietra Viva all’interno del festival Mascarata, con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.