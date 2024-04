Vittoria e i tributi locali, l’assessore Fiorellini chiarisce: “La riscossione volontaria si attesta al 54%”

Politica

La replica alle dichiarazioni della consigliera comunale Sara Siggia che aveva detto: "A pagare è solo il 25% della popolazione"

In merito alle dichiarazioni in riferimento alle dichiarazioni della consigliera comunale Sara Siggia che afferma che “solo il 25% della popolazione paga i tributi”, l’Amministrazione interviene con una nota. L’assessore ai Tributi locali, Giuseppe Fiorellini (nella foto), dichiara: “La consigliera ha dichiarato consapevolmente il falso, tirando fuori cifre di fantasia assolutamente non veritiere, denigratorie e lesive, tali da danneggiare l’ente e di ingenerare equivoci e turbamenti nell’opinione pubblica. Con queste dichiarazioni offende la dignità delle migliaia di utenti che correttamente pagano i tributi locali adempiendo a quei doveri di solidarietà economica previsti dal nostro dettato Costituzionale. All’atto dell’insediamento della Giunta Aiello la nuova Amministrazione ha trovato una ridottissima capacità di riscossione dei tributi locali. Una situazione che presentava una crescita esponenziale nei precedenti 4 anni di oltre 35 milioni di euro di residui attivi, ed un Ente dichiarato strutturalmente deficitario. Dal 2021 ad oggi la situazione relativa ai tributi locali è migliorata considerevolmente e questo è un risultato eccezionale, anche se non è sufficiente per gli equilibri di bilancio. La riscossione volontaria si attesta al 54% (si sottolinea che in precedenza, si attestava al 32%), a cui si aggiunge una riscossione coattiva del 7%. La riscossione dell’Imu, nel 2023, registra un aumento del 9% rispetto al 2022 e del 26% rispetto al 2021, frutto di un gran lavoro di accertamento e verifica che, oltre ad averci consentito di recuperare somme relative agli anni precedenti, ha consentito di aumentare sensibilmente il gettito di competenza. Questi sono i dati reali e non frutto di immaginazione” continua l’assessore Fiorellini. “Sono valori e attività che dovranno essere implementati, curati e sui quali c’è la massima attenzione. Sono argomenti tecnici e dati precisi nei quali la fantasia della consigliera non trova spazio e riscontro” ha concluso l’assessore comunale ai Tributi Fiorellini.

