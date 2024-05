Vittoria, gli studenti della Mazzini ricevuti dal sindaco Aiello

Attualità

L'iniziativa nell'ambito del progetto sulla legalità promosso da Confcooperative Ragusa

Nell’ambito del progetto “La Vittoria della legalità” promosso dalla sede di Ragusa di Confcooperative, proseguono le iniziative che vedono come protagonisti gli studenti della 3A scienze applicate del liceo scientifico Mazzini di Vittoria. Gli studenti guidati dal professor Fausto Senia, tutor nell’ambito del Pcto, ex alternanza scuola lavoro, sono stati ricevuti, alla presenza del presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, e del responsabile d’area, Emanuele Lo Presti, dal Comune di Vittoria. A fare gli onori di casa, nella sala Quarto stato di palazzo Iacono dove gli studenti sono stati ospitati, il sindaco Francesco Aiello e il vice Giuseppe Fiorellini, con l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Corbino.