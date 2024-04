Vittoria, sbanda con il fuoristrada e si ribalta: conducente illeso

Cronaca

L'episodio oggi pomeriggio lungo la strada che conduce verso l'aeroporto

Lungo la strada che da Vittoria conduce verso l’aeroporto di Comiso, pesante incidente stradale oggi pomeriggio. Il guidatore di un fuoristrada Toyota ha perso il controllo, l’auto è sbandata, verosimilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, e si è ribaltata. Per fortuna nessun ferito, ma solo un enorme spavento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi (foto Franco Assenza) e gli operatori del 118.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA