Humanitas Istituto Clinico Catanese, una settimana di visite gratuite per le donne

Nel Catanese

Dal 18 al 24 aprile le visite nella sede di contrada Cubba a Misterbianco con l’obiettivo di fare prevenzione e di educare alla prevenzione e alla cura delle principali patologie

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che ricorre il 22 aprile, Humanitas Istituto Clinico Catanese, rinnova il suo impegno a fianco delle donne essendo parte dell’(H)open Week Bollini Rosa promosso dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) che giunge alla sua nona edizione. Dal 18 al 24 aprile dunque, con l’obiettivo di fare prevenzione e di educare alla prevenzione e alla cura delle principali patologie che coinvolgono l’universo femminile, gli specialisti di Humanitas offriranno visite gratuite dedicate alla salute delle donne.

“L’(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente – commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS, che aggiunge – Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli Ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati”.

Le fa eco la dott.ssa Paola Pesce, Direttore Sanitario di Humanitas Istituto Clinico Catanese: “La prevenzione salva la vita e a dirlo non siamo solo noi medici, ma le tante donne e i tanti uomini che raccontano le loro storie di guarigione. Quello della prevenzione diventa quindi un tema centrale e l’appuntamento con l’(H)Open Week di Onda è un modo per ricordare a tutti quanto prendersi cura di sé stessi sia fondamentale. Il nostro impegno in questo campo è quotidiano e per noi è fondamentale non solo occuparci della salute degli altri, ma anche diffondere la cultura della prevenzione che è sicuramente uno dei temi su cui ruota tutto il nostro lavoro”.

Negli ambulatori di Contrada Cubba, SP54 n.11 a Misterbianco (Catania), le donne, previa prenotazione, potranno sottoporsi gratuitamente a consulenze nutrizionali con la dott.ssa Serena Cubisino, visite dermatologiche con la dott.ssa Cecilia Sant’Agati, visite endocrinologiche con la dott.ssa Rossella Gelsomino, visite ginecologiche con ecografie transvaginali con i dott. Simone Millan, Giulio Insalaco e Gaetano Valenti, visite senologiche con ecografie con le dott.sse Debora Fichera, Eliana Tallamona, Konstantina Balafa e Stefania La Scola. Per una migliore valutazione del quadro clinico da parte del professionista è opportuno esibire eventuali esami clinico/diagnostici precedenti.

Per effettuare la prenotazione delle visite è possibile collegarsi a questo link https://www.eventbrite.it/d/italy–catania/humanitas-istituto-clinico-catanese/.