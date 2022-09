L'Asp di Messina cerca 12 volontari per servizio civile

Anche l’Asp di Messina partecipa al bando 2022 con la selezione di 12 operatori volontari di servizio civile da impiegare nei progetti «Online&Offline» e «Cittadini digitali si diventa». Lo annuncia il commissario straordinario dell’azienda Bernardo Alagna. I due progetti fanno parte del programma sperimentale «Servizio Civile Digitale - Essere Cittadino, oltre lo status», finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi del Pnrr e finalizzato all’impiego, per un anno, di giovani opportunamente formati, con il compito di aiutare gli utenti nell’utilizzo dei servizi online e telematici della pubblica amministrazione e dell’Asp, in particolare, e di sostenere lo sviluppo della cultura e dei servizi digitali. Quattro le sedi previste per il progetto "Online & Offline": il poliambulatorio di Pistunina, a Messina, e i presidi di Taormina, Milazzo e Sant'Agata Militello, scelti sia per la possibilità di intercettare un importante flusso di utenza, sia per la disponibilità di locali e risorse adeguati ad ospitare le postazioni del Servizio civile digitale a cui potranno rivolgersi i cittadini per informazioni e supporto.

Il progetto «Cittadini digitali si diventa» sarà invece realizzato a Palazzo Geraci, nelle sedi del Sistema informativo aziendale e del Servizio civile. La finalità di questo progetto sarà di accrescere la cultura digitale attraverso diverse iniziative: implementando il sito web dell’Asp con contenuti e spazi di dialogo appositamente studiati, anche con attività formative per particolari categorie di cittadini a rischio di esclusione digitale. Le azioni previste dai progetti saranno inoltre a supporto dello sviluppo dei servizi online dell’Asp. Gli aspiranti operatori volontari dovranno compilare e presentare la domanda di partecipazione entro le 14 del prossimo 30 settembre, esclusivamente attraverso la piattaforma «Domanda on Line" raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it tramite Pc, tablet e smartphone.



