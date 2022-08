Pachino, discarica abusiva nel proprio terreno: denunciati tre fratelli

I carabinieri della stazione di Pachino hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Siracusa tre fratelli del luogo che avevano adibito a discarica abusiva per rifiuti speciali un terreno di loro proprietà di circa 250 mq sito nel territorio di quel comune. Nessuna iscrizione, autorizzazione o comunicazione era stata effettuata dai predetti alle autorità competenti e per questo è scattata la denuncia. L’attenzione dei carabinieri su quella che gli stessi definiscono "delicatissima e attuale tematica ambientale" si conferma quotidiana. E dall'Arma un avviso: "Altri servizi verranno effettuati nelle prossime settimane su tutto il territorio della compagnia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA