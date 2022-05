Siracusa, gambizzato per strada nei pressi della scuola Martoglio

Un uomo è stato gambizzato in via Carratore a Siracusa. La vittima dell’agguato, nota alle forze di polizia, è un 37enne colpito alle gambe da alcuni colpi di pistola. L’episodio è avvenuto intorno alle 9 mentre il 37enne era a bordo di uno scoooter nei pressi della scuola Martoglio. La sparatoria ha provocato ansia e paura tra le decine di persone che si trovavano sul posto. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Umberto I, in condizioni non gravi.

