Siracusa, via Comuni e via Ramacca messe a ferro e fuoco

Munizioni nascoste nelle auto abbandonate ma anche dosi di droga. Sono state trovate durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nonché dal Nucleo Cinofili di Nicolosi nelle palazzine di viale dei Comuni e via Ramacca. Sono state perquisite 6 abitazioni e denunciati alla Procura di Siracusa un 20enne per evasione dagli arresti domiciliari, un 25enne (già ai domiciliari) per spaccio di sostanze stupefacenti a casa del quale sono state trovate 7 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga; un 25enne per violazione dell’obbligo di dimora. Segnalati alla Prefettura tre soggetti poiché trovati in possesso di cocaina o marijuana. Sequestrati 11 proiettili cal. 7.65, 7 proiettili cal. 9 a salve.

