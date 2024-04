Virlinzi: innovazione e qualità nel settore idraulico

Acqua

Partner di eccellenza per soluzioni idro-termosanitarie, Virlinzi si distingue per la sua storia di successo, L'Impegno per l'innovazione e la qualità dei servizi offerti, guidata dalla passione di Oreste Virlinzi e dal suo team altamente specializzato

Virlinzi è un’azienda che offre una vasta gamma di prodotti e servizi per i sistemi di distribuzione dell’acqua grazie alle partnership con importanti aziende del settore, il cui obiettivo è sviluppare offerte innovative in linea con le più recenti ricerche su basso impatto ambientale, sostenibilità e riduzione dei consumi.

Il direttore generale, l’ing. Maurizio D’Addio, sottolinea l’importanza di coinvolgere specialisti di prodotto, fornitori, progettisti e l’intera filiera edilizia per migliorare la qualità e la cultura del costruire, indispensabili per affrontare le sfide future del mercato in modo professionale.

Tra i marchi distribuiti da Virlinzi ci sono Tenaris Dalmine, Polieco, Wavin, Cordivari, Valsir, Bosch, Caleffi, Geberit, Ariston, Maurer, Thermomat, Ferrari, Paini, Grohe, Itap, Roca, Pozzi Ginori, Mufle, Fluidmaster, Ebara, Enolgas, Varem Lowara, Unidelta, Tiemme, Conex Banninger, Raccorderie Metalliche, Mufle e Società Del Gres.

Questa dinamica azienda fornisce anche servizi di consulenza, progettazione e logistica per varie esigenze di capitolato, garantendo un’assistenza qualificata a progettisti, tecnici e imprenditori del settore idro-termosanitario per l’intero processo, dalla progettazione all’installazione degli impianti e alla successiva manutenzione.

L’aumento dei temi come l’efficientamento energetico, i bonus fiscali e la gestione degli incentivi fiscali mette in evidenza la necessità di affrontare in modo organizzato e professionale le sfide del mercato, adattandosi a cambiamenti che richiedono una maggiore attenzione e preparazione.

L’azienda Virlinzi ha una lunga storia di eccellenza nei lavori relativi alla realizzazione e manutenzione di condotte idriche e reti fognarie. Grazie all’efficace organizzazione logistica del proprio magazzino, l’azienda può garantire la consegna tempestiva di tutti i materiali necessari per i progetti in cantiere. Oltre a ciò, Virlinzi ha portato a termine numerosi lavori anche riguardanti sistemi eco-compatibili per la gestione delle acque reflue, reti fognarie di varie dimensioni e interventi di bonifica idro-geologica.

Dal 2005, Virlinzi ha ampliato la propria presenza con una moderna piattaforma logistica nell’area industriale di Catania. L’azienda si impegna a integrare sempre le tecnologie più innovative in ogni settore di applicazione, offrendo ai clienti non solo prodotti di alta qualità, ma anche consulenza e servizi ad alto valore aggiunto. Questi servizi sono il frutto delle ricerche più recenti in materia di impatto ambientale, sostenibilità e riduzione dei consumi energetici.

La sfida di rimanere all’avanguardia e soddisfare le esigenze della clientela è una missione che Oreste Virlinzi (nella foto), il capostipite dinamico dell’azienda, ha abbracciato con passione da molti anni. Questa passione contagiosa continua a guidare l’azienda verso nuovi traguardi e ad alimentare il costante impegno per l’innovazione e la qualità dei servizi offerti. Grazie alla sua costante ricerca della perfezione, Virlinzi si è affermata come un punto di riferimento nel settore, riuscendo a mantenere un rapporto di fiducia e collaborazione con una vasta clientela.

Il team altamente specializzato dell’azienda è sempre pronto a rispondere alle esigenze più specifiche dei clienti, offrendo soluzioni personalizzate e garantendo la massima efficienza e professionalità in ogni fase del progetto. Con la sua solida reputazione e l’impegno costante per l’innovazione, Virlinzi ha dimostrato di essere un partner affidabile e competente per qualsiasi sfida nel settore idraulico e ambientale.